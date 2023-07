Paternotte geen kandidaat voor lijsttrekkerschap D66

Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 stelt zich niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de partij. Hij zegt dat in de RTL-talkshow Renze. Paternotte zegt dat hij als lijsttrekker te veel zou gaan missen van zijn gezin. "Hoe leuk ik dit werk ook vind."

Paternotte werd in januari 2022 de nieuwe fractieleider van de partij, nadat zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jetten minister was geworden. De 39-jarige politicus zegt dat D66 "veel goede mensen" heeft om wel het lijsttrekkerschap in te vullen.

"Ik ben vader van twee echt jonge kinderen en ben nu fractievoorzitter. Dat is werk waar je vier à vijf avonden per week voor op pad bent. Voor hen betekent dat dat ze mij vaak niet zien, en voor mijn vrouw betekent het dat ze er heel vaak alleen voor staat", zegt Paternotte. "Ik heb nog wel de vrijheid om in het weekend een dag te zeggen: telefoon weg. Ik hoef niet altijd aan te staan. Als je echt voor het lijsttrekkerschap gaat moet je er nog meer kunnen zijn, nog meer inzet plegen. Hoe leuk ik dit werk ook vind, ik denk dat ik dan te veel ga missen."

Lijsttrekkersverkiezingen

Eerder vandaag werd duidelijk dat Kaag bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker van D66 wordt en de politiek verlaat. "Mijn werk trekt een wissel op mijn gezin", zei ze in een gesprek met Trouw. In mei deden haar dochters een oproep aan hun moeder om iets anders te gaan doen. De politica wordt beveiligd vanwege bedreigingen.

Paternotte zegt sinds zondag te weten dat Kaag niet doorgaat, en dat hij de afgelopen maanden al vaker gesprekken met haar daarover heeft gevoerd. De bedreigingen zijn voor hem "uiteindelijk niet de reden om te zeggen dat ik het lijsttrekkerschap niet zou willen doen", zei Paternotte in de talkshow. Over de bedreigingen zei hij: "We moeten met elkaar wakker worden en zorgen dat we dit niet normaal gaan vinden."

Onduidelijk is nog wie zich wel kandidaat gaan stellen voor het lijsttrekkerschap. Namen die genoemd worden zijn onder anderen minister Jetten van Klimaat en minister Ollongren van Defensie. Rob Jetten zou volgens Paternotte "een hele goede kandidaat" zijn. Kandidaten kunnen zich volgende week aanmelden.

JA21-Kamerlid vertrekt

Vanavond heeft ook JA21-Kamerlid Pouw-Verweij aangekondigd zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor JA21 voor de aanstaande verkiezingen. "Ik blijf mij tot november inzetten in de Kamer op mijn dossiers", meldt ze op Twitter. Eerder dit jaar schreven diverse JA21-leden, onder wie Pouw-Verweij, dat er binnen JA21 een "gebrek aan democratie" is. De partij noemt het "erg jammer" dat Pouw-Verweij heeft besloten niet meer beschikbaar te zijn voor de lijst.

Maandag kondigde premier Rutte aan na de verkiezingen de politiek te verlaten. CDA'er Hoekstra zei die dag ook dat hij bij de komende verkiezingen niet beschikbaar is als lijsttrekker van het CDA.