Trump verlaat ziekenhuis voor rondrit langs aanhangers

Trump vanuit auto - Reuters

President Trump heeft het Walter Reed Ziekenhuis zondag kort verlaten voor een autorit langs aanhangers die zich bij het ziekenhuis hadden verzameld. Het was de eerste keer dat hij weer in het openbaar te zien was, nadat hij vrijdag in het militaire ziekenhuis was opgenomen vanwege een coronabesmetting. Op beelden is te zien dat Trump een mondkapje droeg en vanachter een autoraam zwaaide naar het publiek:

Eerder zondag zeiden Trumps artsen dat de toestand van de president vooruitgaat en dat hij misschien maandag al terug kan keren naar het Witte Huis, om daar verder behandeld te worden. Tegelijkertijd werd bekend dat Trump de ontstekingsremmer dexamethason heeft gekregen, omdat zijn zuurstofgehalte zaterdag te veel was gedaald. Op Twitter zegt Trump dat hij "veel geleerd" heeft over covid-19. "Ik heb het geleerd door echt naar school te gaan, dit is de echte school. Ik begrijp het, het is iets heel interessants."

In dezelfde video kondigde Trump al aan dat hij een verrassingsbezoek zou brengen aan de "patriotten die op straat staan". Dat deed hij dus vanuit zijn presidentiële limousine, The Beast. Op die actie klonk ook kritiek. Zo tweette een arts die verbonden is aan het Walter Reed Ziekenhuis dat iedereen die bij Trump in de auto zat nu veertien dagen in quarantaine moet. "Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen doodgaan." De arts noemt de rondrit van de president "krankzinnig" en een politieke stunt.