Feest in Winschoten afgelast na reeks geweldsincidenten

De gemeente Oldambt heeft het tweedaagse feest de Nacht van Winschoten afgelast na de aanhoudende geweldsincidenten in en rond de stad. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft naar aanleiding van de incidenten overleg gevoerd met de politie en het Openbaar Ministerie. "Op basis van die informatie heb ik besloten om de Nacht niet door te laten gaan", zegt de burgemeester.

Door de incidenten maakt de gemeente zich zorgen over de openbare orde en veiligheid tijdens het feest, valt te lezen in een persbericht. De geweldsincidenten zouden verband houden met een conflict tussen tussen twee groepen die volgens RTV Noord banden hebben met het criminele circuit. Het conflict zou volgens regionale zender tijdens het feest kunnen escaleren.

De twee groepen zouden vorige week donderdag een confrontatie hebben gehad op een terras in Winschoten, die uitmondde in een steekpartij. Een 29-jarige man uit Winschoten raakte toen gewond. Later op de dag vonden nog twee schietpartijen in de stad plaats. Bij beide incidenten viel een gewonde.

Onrust

Begin deze week werd een woning in het nabijgelegen dorp Oude Pekela beschoten. Niet veel later vond een schietpartij plaats bij een kapsalon in hetzelfde dorp. Mogelijk zijn de verkeerde panden beschoten, meldde RTV Noord eerder. De mensen die er wonen en werken zouden niks met het conflict te maken hebben.

In de nacht van dinsdag op woensdag vond in de stad Groningen een explosie plaats bij een schoonheidssalon in de Herestraat. Volgens de regionale omroep werkt een van de betrokkenen bij de ruzie in Winschoten in de salon. De politie kan dit niet bevestigen.

Vanmorgen probeerden twee mannen een pand te beschieten in Winschoten, meldt de politie. Het lukte hen niet om het wapen af te laten gaan, waarna ze in de richting van het kermisterrein liepen. De politie is op zoek naar de verdachten en heeft een foto van de mannen verspreid.

De verdachten naar wie de politie zoekt: