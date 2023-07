Joost Klein scoort met 'Fries' nummer dé zomerhit in Duitsland

Duitsland is een opmerkelijke zomerhit rijker, namelijk het nummer Friesenjung van de Nederlandse rapper Joost en de Berlijnse rapper Ski Aggu. Friesenjung is een bewerking van de grote hit Englishman In New York uit 1987 van zanger Sting.

In 2022 stond Joost Klein samen met artiest Ski Aggu in het voorprogramma van de Amerikaanse rapper Yung Gravy in Berlijn. Dit leidde tot de samenwerking met als resultaat deze zomerhit. "Het is een crazy experience", zegt Klein tegen NOS Stories. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb nu shows in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk."

Klein is geboren en getogen in Friesland en zingt daarover in het nummer. De vocals van de Duitse 74-jarige cabaretier Otto Waalkes zijn ook te horen.

Een maand op nummer 1 in Duitse hitlijst

Hoewel het lied in de Nederlandse hitlijsten niet terug te vinden is, heeft het in Duitsland een maand lang op de eerste plaats gestaan. Op Spotify werd Friesenjung binnen een week al vijf miljoen keer afgespeeld. "Dat maakt het nog absurder en dat vind ik stiekem ook zijn charmes hebben. In Nederland hebben ze geen idee wat daar allemaal gebeurt."

Klein droomt ervan om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. "Dit is oprecht een van mijn goals van jongs af aan. In mijn hart, nieren en dna zit Eurovisie. Ik maak Songfestivalmuziek, dat is geen grap!"

De laatste keer dat een Nederlander een nummer 1-positie behaalde in het buitenland, was in juli 2015. Toen verzorgde Janieck Devy de vocalen voor het nummer Reality van de Belgische dj Lost Frequencies.

Beluister de hit hier: