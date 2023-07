Concurrente minder voor Bol: McLaughlin verdedigt hordentitel niet bij WK

De kansen voor Femke Bol op goud bij de WK atletiek, vanaf 19 augustus in Boedapest, lijken flink te zijn toegenomen. Natuurlijk moet de huid niet verkocht worden voordat de beer geschoten is, maar het nieuws dat de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone bij de WK de 400 meter vlak loopt en de 400 meter horden zal laten schieten, zal de Amersfoortse als muziek in de oren klinken.

McLaughlin is immers de ongenaakbare olympisch en wereldkampioene en met 50,68 ook de wereldrecordhoudster op Bols favoriete onderdeel. De 23-jarige Amerikaanse liep haar toptijd bij de WK van vorig jaar in Eugene, waar Bol zilver veroverde met 52,27.