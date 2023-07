Hollywood-acteurs leggen werk neer, grootste staking in decennia

Acteurs in Hollywood hebben massaal hun werk neergelegd, nadat de onderhandelingen met grote studio's over inkomsten van streamingdiensten en betere werkomstandigheden op niets zijn uitgelopen. Het is de grootste staking van acteurs in Hollywood in ruim veertig jaar tijd.

De acteurs voegen zich bij de scenarioschrijvers van films en series, die nu al twee maanden staken. Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. De staking van de schrijvers heeft al geleid tot vertraging van tientallen producties, waaronder populaire series als The White Lotus, Stranger Things en The Last of Us.

In totaal doen 160.000 acteurs mee met de staking van de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA. In de praktijk betekent het dat vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen.

Première Oppenheimer

Topacteurs Cillian Murphy en Emily Blunt verlieten de Britse première van de film Oppenheimer op het moment dat de staking begon. De film van regisseur Christopher Nolan moet een van de blockbusters van deze zomer worden. De première werd vervroegd gehouden zodat de acteurs nog interviews op de rode loper konden geven.

De onderhandelingen gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingsdiensten. Ook willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Acteurs willen niet dat ze vervangen worden door kunstmatige gezichten en stemmen. Ook scenaristen zijn ontevreden over hun beloning en vrezen de invloed van AI op hun werk.