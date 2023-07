The Guardian lanceert komend najaar Europese editie

De Britse kwaliteitskrant The Guardian komt met een nieuwe Europese editie. Komend najaar lanceert het dagblad een digitale op Europa gerichte uitgave van de krant. Het wordt de vijfde editie van The Guardian, die ook al een Britse, Amerikaanse, Australische en een internationale versie heeft.

"The Guardian heeft zich altijd al ingezet voor verslaggeving over Europa en lezers op het continent zeggen dat ze naar The Guardian komen voor een perspectief dat ze op andere plekken niet kunnen vinden. Of om belangrijke verhalen te volgen, zoals de klimaatcrisis, technologie, migratie en gebeurtenissen in Oekraïne", zegt hoofdredacteur Katharine Viner.

Ook de directeur van The Guardian Media Group, Anna Bateson, ziet veel potentieel onder Europese lezers. "The Guardian heeft in Europa een zeer betrokken groep lezers en snelgroeiende inkomsten. We geloven dat er een mooie kans is om internationaal verder te groeien en nauwer betrokken te zijn met ons diverse en wereldwijde publiek."

Miljoenen lezers

Uit eigen gegevens maakt de Britse krant op dat The Guardian in Europa een zeer betrokken publiek heeft. Vorig jaar zouden Europese lezers goed zijn geweest voor meer dan 250 miljoen paginaweergaven.

De krant zou maandelijks zijn geraadpleegd door "25 miljoen unieke browsers", wat zou betekenen dat de krant miljoenen Europese lezers heeft. Alleen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zou het lezerspubliek nog groter zijn.

Onderdeel van de uitbreiding is ook dat er Europese verslaggevers en redacteuren worden toegevoegd aan de redactie. Zo komt er onder meer een Europees nieuwsteam, een Europese cultuur- en een sportredacteur, een Europese milieu-correspondent en een vaste Scandinavië-correspondent die het toch al omvangrijke Europese correspondententeam gaat versterken.

Pan-Europese journalistiek

Kranten en (online) magazines die heel Europa met één pan-Europese editie proberen te bedienen zijn relatief zeldzaam. Grote internationale kwaliteitsmedia als de Financial Times, The Economist, The New York Times en de Frankfurter Allgemeine Zeitung overstijgen met hun verslaggeving weliswaar vaak landsgrenzen, maar specifiek op Europa gericht zijn ze niet.

Politico Europe is dat wel, maar dat schrijft dan weer vrijwel alleen over Europese politiek en bedient daarmee een niche-publiek.