Jong is snelste op 100 meter en pakt tweede goud op WK para-atletiek

Fleur Jong heeft opnieuw een gouden medaille veroverd op de WK para-atletiek in Parijs. Na haar titel bij het verspringen sprintte ze donderdag naar de eerste plek op de 100 meter (12.47) in de klasse T-64. Ze bleef haar concurrenten ruim voor.

Fleur Jong werd in 2021 Europees kampioen en paralympisch kampioen bij het verspringen. Bij de WK para-atletiek in Parijs (8-17 juli) hoopt ze een titel aan haar palmares toe te voegen. - NOS

Para-atletiek kent klassen aangeduid met de letters T (track) en F (field) gevolgd door een cijfer. Hoe lager het cijfer, hoe groter de beperking. Jong is geclassificeerd in T62 omdat haar beide onderbenen zijn geamputeerd. Ze doet echter wel mee met de 100 meter en het verspringen in de klasse T64.