's Nachts op pad in de grootste banlieue van Frankrijk: 'Er is veel haat'

Op de vooravond van de Franse nationale feestdag 'Quatorze Juillet' zijn er tienduizenden politiemensen op de been. Dat is nodig, volgens de regering, want de rellen van de afgelopen weken hebben de boel op scherp gezet.

Eind vorige maand ontstonden er in het hele land rellen naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. Hij werd in een voorstad van Parijs doodgeschoten door een agent bij zijn aanhouding. Met de grootschalige politie-inzet wil de regering voorkomen dat het weer uit de hand loopt.

De nachten rond 14 juli zijn bovendien berucht omdat in de banlieues, de buitenwijken van de grote Franse steden, elk jaar honderden auto's in band worden gestoken. Veel Franse voorsteden hebben het traditionele vuurwerk op de feestdag geannuleerd en vanaf 22.00 uur ligt het openbaar vervoer stil.

Europa-correspondent van Nieuwsuur Saskia Dekkers liep twee nachten mee in Val Fourré, de grootste banlieue van Frankrijk op 60 kilometer van Parijs. Ze spreekt met bewoners, ondernemers en gefrustreerde jongeren.

Sirou, Moustapha en Salah gooiden als 19-jarigen in 2005 zelf stenen naar de politie. Maar wat ze nu hebben gezien was anders. Jongens van 12, 13 en 14 jaar vernielden de sporthal en het gemeentehuis. Sirou en Moestapha zijn nu zelf ondernemers. Geweld hebben ze afgezworen. Met hun vrijwilligersorganisatie willen ze met zachte hand de orde terugbrengen. Tijdens de rellen werkten ze tot 4 à 5 uur 's ochtends: