Amerikaanse vrouwen hoeven niet meer naar de dokter voor een anticonceptiepil

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd die zonder recept te verkrijgen moet zijn. Daardoor kan de pil veel toegankelijker worden voor veel vrouwen in de Verenigde Staten. Het medicijn, dat Opill heet, zal naar verwachting de meest effectieve anticonceptie worden dat in de winkel te verkrijgen is, zegt de FDA. De pil, die dagelijks ingenomen moet worden, zal dus beter beschermen tegen een zwangerschap dan condooms of zaaddodende middelen die nu al te krijgen zijn. Vanaf volgend voorjaar moet de pil te verkrijgen zijn bij een apotheek, drogisterij of online. Voor miljoenen Amerikaanse vrouwen zou het nieuwe middel een uitkomst kunnen bieden, voornamelijk voor jongeren en vrouwen die weinig te besteden hebben. Hierdoor hoeven ze niet naar een huisarts te reizen, wat veel geld en tijd kan schelen. Recht op abortus In mei gingen medische en wetenschappelijke experts ermee akkoord dat de pil zonder recept verkocht mag worden. Nu geeft ook de FDA groen licht. Toegang tot anticonceptie is sinds het afschaffen van het landelijke recht op abortus door het Hooggerechtshof voor veel vrouwen des te belangrijker geworden.

Sindsdien is abortus in vijftien staten helemaal verboden en is het in vijf staten heel moeilijk gemaakt. Voor miljoenen vrouwen is het daardoor vrijwel onmogelijk geworden om een abortus te krijgen.

VS-correspondent Marieke de Vries: "De beslissing om deze pil zonder doktersrecept in de drogist te verkopen wordt een historische doorbraak genoemd en komt volgens de belangrijkste medische organisaties op een cruciaal moment, precies een jaar nadat het Hooggerechtshof een streep had gezet door het landelijk recht op abortus. Volgens het gerenommeerde Guttmacher Instituut is de helft van de zwangerschappen in de VS ongepland, onder meer vanwege slechte seksuele voorlichting op scholen en omdat vrouwen lastig aan anticonceptiemiddelen kunnen komen. Daarom wordt gehoopt dat de drempel verlaagd wordt als deze pil bij de drogist verkocht wordt. De vraag is alleen hoeveel een maandelijkse dosis gaat kosten en of verzekeringsmaatschappijen het zullen vergoeden. Volgens de Affordable Care Act moeten ziektekostenverzekeringen voorgeschreven anticonceptiemiddelen vergoeden, gehoopt wordt dat dat nu uitgebreid wordt naar deze pil."