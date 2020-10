'Ugandese asielzoekers logen over geaardheid'

Honderden asielzoekers uit Uganda hebben onterecht een verblijfsvergunning gekregen na leugens over hun geaardheid, schrijft NRC op basis van interne stukken van de IND. Tweehonderd aanvragen uit de periode tussen 2014 en 2017 zouden opnieuw onderzocht zijn.

Volgens de krant werd het onderzoek opgezet na anonieme tips en belastende verklaringen van landgenoten. Er bleek dat vluchtverhalen vaak veel overeenkomsten vertoonden. De IND vermoedt dat de aanvragers werden begeleid door mensensmokkelaars die tips gaven.

Homoseksualiteit is verboden in Uganda, er staat een lange gevangenisstraf op. Daarom werd in 2014 het asielbeleid voor lhbti'ers uit het land versoepeld. Sinds 2018 worden dit soort zaken afgehandeld door ervaren IND'ers die beter letten op mogelijke fraude. Dat heeft ertoe geleid dat minder aanvragen worden ingewilligd.

NRC schrijft dat het moeilijk zal worden de onterecht verkregen verblijfsvergunningen in te trekken, omdat het aan de dienst is om te bewijzen dat een twijfelachtig verhaal niet klopt. Het ministerie van Justitie wil tegenover de krant niet reageren omdat er nog een onderzoek loopt.