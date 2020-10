De tafel van Studio Voetbal van zondag 4 oktober - NOS

"Het profvoetbal bestaat voor de fans. En als die er niet zijn, is het ook een keer afgelopen met de clubs." AZ-directeur Robert Eenhoorn uit in Studio Voetbal zijn zorgen over de toekomst van het Nederlandse voetbal in deze coronatijd. "Een tijdje terug was er maar één club die voor financiële steun naar Den Haag ging, nu heb ik gehoord dat het er wel acht tot tien zijn", vertelt de voetbalbestuurder, die daarbij doelt op clubs in zowel de eerste divisie als eredivisie. "Ik denk dat AZ het waarschijnlijk wel langer volhoudt dan de meeste clubs, maar als ik naar de bedrijfstak kijk, maak ik me zorgen. Een competitie is alleen maar leuk met clubs die competitief kunnen zijn. Ik ben benieuwd hoe we hieruit gaan komen met z'n allen."

'Eerst vroeg één club om financiële steun in Den Haag, nu acht tot tien' - NOS

De vierde speelronde in de eredivisie was de eerste zonder publiek, nadat de regering vorige week nieuwe coronamaatregelen bekend had gemaakt. In ieder geval drie weken lang is er geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden. Tijdens de start van het seizoen mochten stadions nog voor een gedeelte gevuld worden. De aanwezige fans moesten zich wel aan de regels houden: niet zingen, niet springen en niet juichen. Eenhoorn: 'We hebben het goed gedaan' Dat ging in het begin niet overal goed, maar het gedrag van de fans leek juist te verbeteren vlak voor de boodschap van premier Mark Rutte. Dat zag ook Eenhoorn. "We hebben het heel goed gedaan tot nu toe." "Ik vond het wel aardig dat Jan de Jong (directeur Eredivisie CV, red.) laatst zei dat voetbal niet het probleem moet zijn, maar de oplossing. Wij hebben aangetoond dat we in deze tijd evenementen kunnen organiseren en misschien kunnen anderen daarvan zelfs leren."

'We hebben aangetoond dat we duels met beperkt publiek kunnen organiseren' - NOS

Eenhoorn begrijpt dat de volksgezondheid op één staat. "Wij zien ook het aantal besmettingen stijgen. Maar je probeert een bepaalde logica in de maatregelen te zien en dan kijk je ook naar andere sectoren." "Als je dan ziet dat je buurman iemand toe mag laten en jij niet, dan vind ik het niet vreemd dat mensen het niet begrijpen", aldus Eenhoorn, die daarmee verwijst naar de gang van zaken in de cultuursector. Onder de indruk van Feyenoord Ook het presteren van koploper Feyenoord werd in de uitzending onder de loep genomen. Fons Groenendijk, die terug is van een kort avontuur in Abu Dhabi, zag de Rotterdammers tegen Willem II (4-1 winst) op een slimme manier spelen. "Ze hebben Willem II de fouten laten maken en zijn er snel uit gekomen. Dat is wat trainer Dick Advocaat wilde en daarin heeft hij zijn groep kunnen overtuigen afgelopen week", stelt Groenendijk.

Groenendijk en Van Hooijdonk lyrisch over Feyenoord en Advocaat - NOS