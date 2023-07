Zeiljacht gezonken in Westerscheldemonding, drie opvarenden gered

Een Duits zeiljacht met drie opvarenden is vanmiddag gezonken in de Westerscheldemonding Het vaartuig kwam rond 13.30 uur ter hoogte van Cadzand in de problemen en stuurde een automatische noodmelding. Mogelijk brak de kiel af, meldt Omroep Zeeland.

Omdat in eerste instantie niet duidelijk was waar het jacht precies voer, rukten de KNRM-reddingstations van zowel Cadzand als Breskens, Hansweert en Neeltje Jans uit. Ook werd een helikopter ingezet en werd een Belgisch reddingsstation opgeroepen.

De drie opvarenden werden aangetroffen op een reddingsvlot, en zijn in Vlissingen aan wal gebracht. Ze zijn geschrokken, maar bleven ongedeerd.

Van het jacht is alleen nog de mast te zien. Het wrak wordt geborgen.