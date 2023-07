Koolhof blijft winnen met dubbelpartner Skupski en staat in Wimbledonfinale

Het succesverhaal van tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski gaat verder. Ze hebben na een zege (7-5, 6-4) op Rohan Bopanna uit India en Matthew Ebden uit Australië voor het eerst de finale van Wimbledon bereikt.

Woensdag kende de Nederlander al een primeur door voor het eerst de halve finales te halen van het Britse grastoernooi. In de eindstrijd op zaterdag zijn Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië de tegenstander.

Het eerste breakpoint in de partij van vandaag was voor Bopanna/Ebden in game acht van de openingsset. Het Indische/Australische duo (als zesde geplaatst) liet het liggen en kreeg in het vervolg geen enkele kans meer. Koolhof en Skupski, nummer 1 van de plaatsingslijst, kregen twee breekkansen en verzilverden beide.

Ervaring met grandslamfinales

Koolhof weet wel wat het is om een finale op een grandslamtoernooi te spelen. Hij speelde drie keer eerder een dubbelfinale. Hij verloor er twee op de US Open (2020 en 2022), maar won met Ena Shibahara in 2022 de gemengd dubbelfinale op Roland Garros.