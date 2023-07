Izagirre (en niet Van der Poel) soleert naar ritzege op spectaculaire Tourdag

Iets over de helft van de etappe, na een vrij krankzinnige eerste tachtig kilometer, vond Van der Poel zichzelf terug in een kopgroep met op papier betere klimmers. Wetende dat ze nog drie pittige beklimmingen over moesten en dat hij in de sprint waarschijnlijk wel de rapste zou zijn, demarreerde Van der Poel opvallend genoeg zelf in de afdaling van de eerste van die cols. Met nog 50 kilometer tot de streep.

In de finale zal Van der Poel, die de afgelopen dagen tobde met zijn fitheid en voor de start in Roanne nog zei dat hij "zeker nog niet honderd procent" was, toch even aan de dagzege hebben gedacht.

De Baskische heuvel- en klimspecialist, die al eens ritzeges pakte in de Tour (2016), de Giro (2012) en de Vuelta (2020), kwam een minuutje eerder over de streep dan zijn achtervolgers, van wie Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) en Matteo Jorgenson (Movistar) tweede en derde werden.

Ion Izagirre heeft op een spectaculaire koersdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. Na een vrij chaotische koers vol demarrages vanaf kilometer nul kwam de Spanjaard van Cofidis na 168,8 kilometer solo aan in de straten van finishplaats Belleville-en-Beaujolais, nadat hij op de laatste klim van de dag medevluchter Mathieu van der Poel had laten staan.

Een heldhaftige solo leek in de maak, maar op de laatste col werd Van der Poel teruggehaald door de achtervolgende kopgroep. De Nederlander moest aanhaken en doorbijten, en dat hield hij even vol.

Ook toen Izagirre zijn beslissende demarrage plaatste, was het alleen Van der Poel die even mee kon. Heel even, tot hij het hoofd boog en Izaggire weg was. De achtervolgers - Jorgenson, Burgaudeau, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Ruben Guerreiro en Tobias Johannessen - werkten niet goed genoeg samen om Izagirre terug te halen.

Van der Poel kwam uiteindelijk op ruim vier minuten van de winnaar over de streep. Dat Van der Poel er überhaupt bij zat in de finale was al een verassing. De Alpecin-renner had dinsdag serieus last van de keel, liet de sprint woensdag nog lopen, maar was donderdag in de heuvels van wijnstreep Beaujolais ijzersterk.

Dat bleek wel nodig, want vooral de eerste helft van de etappe was indrukwekkend.

