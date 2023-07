Kool boekt weer succes in Ladies Tour: na proloog wint ze ook eerste etappe

Charlotte Kool heeft opnieuw succes geboekt in de Baloise Ladies Tour. Na de proloog, een tijdrit op woensdag, won ze ook de eerste etappe. Hierdoor blijft ze logischerwijs de leidster van het algemeen klassement.

De renster van DSM was in de rit met start en finish in Zwevegem over bijna 120 kilometer duidelijk de sterkste in de sprint. Het peloton was in de absolute slotfase flink uitgedund door een valpartij op vier kilometer van de finish.

De Nederlandse rensters Aniek van Alphen en Anniek Mos lieten zich ook zien. Ze wisten allebei te ontsnappen en reden lange tijd samen aan kop. Daarna bleef Van Alphen over, maar op een kleine negen kilometer van de eindstreep werd ze opgeslokt door het peloton.

Vijfdaagse rittenkoers

De Baloise Ladies Tour is een vijfdaagse rittenkoers door Nederland en dit jaar vooral door België. De negende editie gaat vrijdag verder in Zulte. Op zaterdag worden er twee ritten verreden: een tocht van Breskens naar Knokke-Heist wordt gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats.

Op de laatste dag, op zondag, is Deinze zowel start- als finishplaats.

De vorige twee jaar ging de eindzege naar Ellen van Dijk. Zij rijdt nu niet mee, omdat ze in september haar eerste kind verwacht. Lorena Wiebes won in 2022 de overige vier etappes en ook zij ontbreekt. Ze bereidt zich voor op de Tour des Femmes (vanaf 23 juli).