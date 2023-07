Ook ex-50Plus-Kamerlid Den Haan stopt: 'De huidige politiek is lelijk'

Zelfstandig Tweede Kamerlid Liane den Haan, voorheen het gezicht van 50Plus, stapt uit de politiek. Ze is bij de verkiezingen van dit najaar niet beschikbaar voor de lijst van Goud, de politieke partij die ze vorig jaar samen met anderen oprichtte.

"De huidige politiek is lelijk", schrijft ze in een verklaring op Twitter. "Opportunisme en populisme zijn aan de orde van de dag." Daarnaast zegt ze last te hebben van "(vrouwen)haat, schelden en bedreigingen".

Den Haan was bij de verkiezingen van maart 2021 lijsttrekker van 50Plus. Ze was door voorzitter Jan Nagel gevraagd, maar was nog geen lid van die partij.

Niet iedereen was blij met haar komst, want als directeur van ouderenbond ANBO had ze zich uitgesproken voor een pensioenakkoord, terwijl 50Plus zich daar juist tegen had verzet.

Ruzie

Bij de verkiezingen verloor 50Plus twee van haar drie zetels. Daardoor kwam Den Haan als enige vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Daar maakte ze na twee maanden bekend dat ze vanwege een ruzie met het bestuur als zelfstandig Kamerlid verder zou gaan. Daarmee raakte 50Plus haar laatste zetel in de Tweede Kamer kwijt.

Omdat er geen sprake was een afsplitsing - het ging om een eenmansfractie - behield Den Haan de volledige financiering vanuit de Tweede Kamer. Ook gelden voor haar niet de beperkingen in spreektijd en stemrecht die voor afsplitsers als Omtzigt en Gündogan wel gelden.