'Overlevenden van bootramp moesten zwijgen over rol van Griekse kustwacht'

De overvolle uit Libië afkomstig vissersboot Adriana maakte op 13 juni ten zuidoosten van het Griekse schiereiland Peloponnesos water. Daarna viel de motor uit en het zonk de boot de daaropvolgende nacht. 104 opvarenden konden worden gered, de dood van 82 opvarenden is bevestigd en naar schatting 500 mensen worden vermist.

Twee overlevenden van de ramp met de migrantenboot voor de Griekse kust vorige maand zeggen dat ze van de Griekse autoriteiten moeten zwijgen over de rol die die de Griekse kustwacht heeft gespeeld.

De kustwacht verklaarde dat het schip hulp had geweigerd, maar de Duitse omroep WDR hoorde een paar dagen later van tien overlevenden dat de kustwacht tot drie keer toe had geprobeerd het schip naar Italiaanse wateren te slepen.

Het Britse Channel 4, dat ook met een overlevende sprak, hoorde dat het schip kapseisde kort nadat de kustwacht een touw aan het schip had vastgemaakt. De kustwacht bevestigde dat laatste. Dit zou gebeurd zijn om het schip stabiel te houden.

Nadat de overlevenden in Griekenland aan land waren gebracht, werden negen Egyptenaren van mensensmokkel beschuldigd.

Nieuwe beschuldigingen

Twee overlevenden waarmee de BBC sprak bevestigen dat de kustwacht de Adriana probeerde weg te slepen. "Ze maakten een touw vast aan de linkerkant. Iedereen ging naar rechts om hem in balans te houden. Het Griekse schip voer snel weg waardoor onze boot omsloeg", aldus een van hen. Volgens de BBC is dat in de rechtbankstukken door vijf getuigen bevestigd.