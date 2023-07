Situatie Viaplay nog slechter dan gedacht, kans op vertrek uit Nederland

Het Zweedse streamingplatform Viaplay staat er nog slechter voor dan begin vorige maand werd gemeld. De nieuw aangetreden topman Jorgen Madsen Lindemann maakte vandaag aan beleggers bekend dat Viaplay de voor dit jaar beloofde financiële doelen niet gaat halen. De kans bestaat zelfs dat het doek valt voor Viaplay in Nederland.

Lindemann kondigt aan over een week een flink aantal kostenbesparingen door te voeren. In dat kader worden alle internationale onderdelen van Viaplay momenteel tegen het licht gehouden.

Eind 2022 had Viaplay 1,2 miljoen abonnees in Nederland. Of dat voldoende is om de grote bedragen die waren neergelegd voor de uitzendrechten van de Formule 1 en de Premier League terug te verdienen is niet duidelijk.

Ontslag

Ruim een maand geleden maakte het bedrijf al bekend dat de gehoopte groei van het aantal abonnees in alle landen waar het actief is flink tegenvalt. De advertentie-inkomsten daalden zelfs. Topman Anders Jensen nam daarop ontslag.

Zijn opvolger Lindemann lijkt te zijn geschrokken van de situatie bij Viaplay. In een korte persverklaring stelt hij dat het er bij het bedrijf nog slechter voor staat dan een maand geleden werd gedacht. "De kosten van content stijgen, maar gaan niet gepaard met omzetgroei of kostenbesparingen."

Viaplay bemachtigde in 2021 de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 voor een periode van drie jaar. Die periode loopt nog tot en met 2024. Daarvoor had Ziggo de Formule 1-rechten in handen.

Het beursgenoteerde Viaplay zegt pas volgende week meer details te kunnen verstrekken over de besparingen en wil tot die tijd geen nader commentaar geven.