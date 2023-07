Verenigde Naties: massagraf met tientallen lichamen gevonden in Sudan

Half juni werd de gouverneur van de regio Darfur vermoord nadat hij de RSF had beschuldigd van het plegen van een genocide. Een legerwoordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat er sprake is van "racisme en etnische zuiveringen".

Sinds april is er in Sudan een bloedige machtsstrijd gaande tussen het regeringsleger en de RSF, waarbij de RSF met andere Arabische milities met geweld door de westelijke provincie Darfur trekken. Niet-Arabische dorpen worden geplunderd en in brand gestoken. De Masalit zijn van Afrikaanse komaf.

In een massagraf in de westelijke provincie Darfur in Sudan zijn minstens 87 lichamen gevonden, melden de Verenigde Naties. Volgens de VN behoorde het merendeel van de slachtoffers tot het Masalit-volk en zijn ze vermoedelijk vermoord door de Rapid Support Forces (RSF).

Wat is de RSF?

De Rapid Support Forces is een beruchte militie met naar schatting 100.000 leden. Het is in feite een voortzetting van de groepering Janjaweed, die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor genocide in de regio Darfur in het eerste decennium van deze eeuw.

Met steun van de Sudanese regering en het regeringsleger schakelden Janjaweed-strijders toen andere strijdgroepen uit en gingen zij over tot etnische zuiveringen. Niet-Arabische dorpen werden verwoest en inwoners werden vermoord of verdreven.

Janjaweed-strijders achtervolgden vluchtelingen tot in Tsjaad en leverden daar ook strijd met het Tsjadische leger. De VN schat dat er tussen 2004 en 2007 tussen de 200.000 en 400.000 burgers zijn vermoord in Darfur. Oud-president Bashir van Sudan is in 2008 aangeklaagd voor genocide in de regio door het Internationaal Strafhof in Den Haag.