Vier mannen opgepakt na gewelddadige overval op juwelier in Halsteren

De politie heeft vier mannen aangehouden voor een gewapende overval op een juwelierszaak in Halsteren (Noord-Brabant). Volgens de politie werd bij de overval geschoten en werden vitrines met bruut geweld vernield. Er raakte niemand gewond.

De overval was gisteren rond 14.00 uur. Drie mannen stapten gewapend met geweren en een bijl de juwelierszaak binnen en vernielden enkele vitrines, zegt de politie. De daders gristen wat sieraden mee en renden naar buiten. Daar stapten ze in een auto, waar iemand anders al achter het stuur zat.

De politie zocht met meerdere eenheden in het dorp naar de verdachten. Een uur na de overval werd de vluchtauto, een gestolen zwarte Renault, gevonden in een straat op zo'n 10 minuten afstand van de juwelierszaak. De politie denkt dat de daders daar zijn overgestapt op een andere auto.

Aangehouden in Tholen

De verdachten werden gisteravond aangehouden in het nabijgelegen Tholen in Zeeland. Volgens Omroep Brabant zaten ze in een woonwagen toen ze werden opgepakt door een arrestatieteam.

Het gaat om een 25-jarige man uit Wolphaartsdijk, een 24-jarige Rotterdammer, een 20-jarige man uit Klundert en een 23-jarige man van wie de woonplaats onbekend is. Zij zitten vast voor onderzoek.