Reserveringen bij hotels in Emmen vliegen de deur uit voor Koningsdag

Sinds vrijdag bekend werd dat de koninklijke familie komend jaar Koningsdag viert in Emmen, vliegen de hotelreserveringen in de Drentse stad de deur uit. Bij enkele hotels waren de kamers direct uitverkocht, meldt RTV Drenthe.

Zo duurde het 5 of 6 minuten voor alle zeventien kamers van het hotel van Aycan Yeter waren uitverkocht voor 26 op 27 april. "Ik had het aan de ene kant wel verwacht, maar dat alle kamers zo snel weg waren is wel heel snel", zegt de uitbater van het hotel tegen RTV Drenthe.

"Ik vind het heel mooi dat de koning en koningin onze stad willen bezoeken, dus we zien ze graag op ons terras voor een kopje koffie."

Sterk vermoeden

Het hotel van Henk-Jan Klinkhamer was al eerder uitverkocht. Een dag voor de bekendmaking boekte de NOS namelijk elke beschikbare kamer, zonder te zeggen waarom. "We hadden wel een sterk vermoeden dat er iets ten aanzien van Koningsdag hier zou plaatsvinden. We waren blij verrast, maar goed, dit hadden we nooit verwacht in Emmen."

Heidi Wulfsen van NOS Evenementen legt uit dat de Evenementen-afdeling vanwege de voorbereidingen van de live-uitzending van Koningsdag vlak voor de bekendmaking een seintje kreeg van de organisatie van Koningsdag. "Zo konden er vanwege facilitaire redenen voorbereidingen getroffen worden."

Uit een rondgang langs websites en boekingspagina's blijkt overigens dat op dit moment nog niet alle hotels in Emmen helemaal zijn volgeboekt.

'Kans voor Emmen'

De twee hotelondernemers zien een kans voor Emmen. "Niet alleen voor Koningsdag, maar ook voor daarna", zegt Klinkhamer. "Omdat we Emmen heel mooi gaan presenteren, wat hopelijk de Nederlander doet besluiten om ook in de toekomst deze stad te bezoeken."

Yeter vult haar collega aan. "Emmen staat in Nederland niet echt bekend als mooie stad. Dus we zijn heel erg blij dat we de kans krijgen om te laten zien hoe mooi ons Emmen is."