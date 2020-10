Modeontwerper Kenzo (81) overleden aan corona

De Japans-Franse modeontwerper Kenzo Takada is overleden aan de complicaties van een coronabesmetting. De 81-jarige designer overleed in een ziekenhuis even buiten Parijs.

Kenzo, bekend van het gelijknamige modehuis, stond bekend om zijn fleurige en kleurrijke ontwerpen, eclectische combinaties geïnspireerd door zijn voorliefde voor internationale reizen. The New York Times noemde hem een van de meest fantasierijke ontwerpers wereldwijd.

Modebladen

In zijn jeugd in Japan raakte Kenzo geïnspireerd voor het vak door de modebladen van zijn zus. Hij vertrok midden jaren 60 naar Parijs en zette daar een eigen winkel op. Zijn frisse stijl viel er al snel op.

Zijn modehuis werd in 1993 onderdeel van luxeketen LVMH. Zelf nam hij zes jaar later afscheid om zich te richten op het maken van kunst.

Het nieuws van Kenzo's dood geeft een zwart randje aan de Parijse modeweek, die momenteel wordt gehouden. "Parijs rouwt om een van zijn zonen", schreef burgemeester Hidalgo op Twitter. "Met zijn enorme talent gaf hij kleur en licht hun plaats in de mode."