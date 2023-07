Klanten VanMoof moeten zelf betalen voor reparaties bij fietsenmakers

Klanten van VanMoof die hun fiets laten repareren bij gecertificeerde fietsenmakers moeten daarvoor betalen, ook al hebben ze een onderhoudscontract of valt de fiets nog onder de garantie van twee jaar.

Vanwege het uitstel van betaling dat VanMoof heeft gekregen, zijn de fietsenmakers er namelijk niet zeker van dat het bedrijf ze daarvoor betaalt.

'Zelf betalen, weten niet hoe dit afloopt'

Een van de fietsenmakers die het betreft, is KwikFit. Nog geen drie weken geleden kondigde het een samenwerking met VanMoof aan: mensen met een VanMoof-fiets konden voortaan ook bij een aantal KwikFit-filialen terecht voor onderhoud. In het Amsterdamse filiaal kon dat al een paar maanden.

"Wij kunnen mensen gewoon nog helpen met hun fietsen", zegt Arjan van der Meer van KwikFit. "We hebben nog onderdelen liggen, we sturen mensen niet weg. Alleen moeten ze het nu wel zelf betalen, want we weten niet hoe dit afloopt."

Ook KwikFit krijgt weinig informatie van VanMoof over hoe nu verder. "We weten verder niet veel. We bekijken het nu even met de dag. Als er straks geen onderdeel meer aanwezig is, dan wordt het wel lastig."

Reparaties geannuleerd

Een onafhankelijke fietsenmaker in Amsterdam die niet bij naam genoemd wil worden, zegt een kort telefoontje van VanMoof te hebben gekregen. "De enige boodschap was dat we alles buiten de garantie om moeten repareren. Mensen moeten zelf betalen, wij geven een overzicht van de kosten en zij kunnen dan hun geld terugvragen bij VanMoof."

Maar of VanMoof dat gaat terugbetalen is de vraag, nu het bedrijf uitstel van betaling heeft. Dat is vaak de eerste stap richting een faillissement. "Voor ons is het heel chaotisch en verwarrend", aldus de fietsenmaker. "Voor grote reparaties is het voor klanten problematisch. Een nieuwe batterij is bijvoorbeeld heel duur, daarom hebben sommige mensen hun reparatie geannuleerd."

VanMoof heeft ook eigen reparatiewinkels. Hoe het daar verder gaat, is onbekend. Gisteren gingen er winkels dicht, omdat er boze klanten voor de deur stonden die verhaal kwamen halen. De rechter heeft twee bewindvoerders aangesteld. Die moeten nu kijken hoe het verder moet met VanMoof. Een woordvoerder van de bewindvoerders zegt dat ze vandaag nog niet met mededelingen komen. "Ze zijn gisteren aangesteld. Ze hebben nog tijd nodig om overzicht te krijgen en van start te gaan."