Elektrisch 'racemonster' van TU Eindhoven laadt zo snel als een tankbeurt

Een nieuwe elektrische raceauto die oplaadt met de snelheid van een normale tankbeurt: in 3 minuten en 56 seconden is de batterij volledig opgeladen. De auto wordt vandaag door studenten van de Eindhovense TU gepresenteerd in Veghel. Ze spreken van "een racemonster".

Een studententeam van de universiteit begon in 2022 met het ontwikkelen van een nieuw batterijpakket, met als doel de laadtijd van een elektrische auto omlaag te brengen. De studenten noemen de krappe vier minuten laadtijd een "pitstopwaardige" snelheid.

Dat ze testen met een raceauto is niet voor niets, zegt teammanager Julia Niemeijer. "Als onze technologie werkt in de zwaarste omstandigheden, dan zou die overal toegepast kunnen worden. Op racesnelheid houdt de batterij het ongeveer acht rondes vol op een circuit, maar de maximale actieradius is ongeveer 250 kilometer."

Maar het systeem is zo aan te passen dat er ook een actieradius van 500 kilometer gehaald kan worden, zonder dat de oplaadtijd van 4 minuten omhooggaat, zegt Niemeijer. "Als we het pakket groter maken en er voldoende energie naartoe gaat, dan bereiken we dezelfde laadtijd."

Koelsysteem

De studenten hebben zich bij de ontwikkeling voornamelijk gericht op het koelen van de batterijen. Met snelladen neemt de kwaliteit van een batterij af doordat die erg warm kan worden. "Wat wij nu hebben gedaan, is elke cel in het batterijpakket koelen", zegt Niemeijer. "Hierdoor krijgen we er veel meer warmte uit en kunnen we veel sneller opladen."

Hiervoor is een koelsysteem ontwikkeld waarmee koelvloeistof tussen de batterijcellen door loopt. De studenten zeggen dat koelen op celniveau nog niet gebruikelijk is. Daarom moesten ze dit zelf ontwikkelen. "Het was vooral uitdagend dat er maar enkele millimeters ruimte was tussen de cellen. Hierdoor moesten we heel secuur te werk gaan. We zijn ontzettend blij dat we een methode hebben gevonden die dit mogelijk maakt", zegt Niemeijer.