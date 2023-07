VVD-bestuur wil Yesilgöz als opvolger Rutte

Het landelijke partijbestuur van de VVD steunt de kandidatuur van Dilan Yesilgöz voor het lijsttrekkerschap van de VVD. De demissionaire VVD-minister liet gisteren weten dat zij Mark Rutte wil opvolgen.

Partijvoorzitter Eric Wetzels zegt vanmorgen in een verklaring aan de VVD-leden dat het lastig is om in "de grote voetsporen" van Mark Rutte te treden. "Als iemand dat kan, is het Dilan wel."

Vanaf aanstaande maandag tot en met zondag 13 augustus kunnen zich VVD'ers melden die het tegen de bestuursfavoriet willen opnemen in een lijsttrekkersverkiezing.

Oud-Kamerlid André Bosman heeft al aangekondigd dat hij de handschoen wil oppakken. Hij vindt dat de VVD-leden iets te kiezen moeten hebben.

Raadslid in Amsterdam

De 46-jarige Yesilgöz is sinds vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid. Eerder was ze staatssecretaris en Kamerlid voor de VVD. Voor haar overstap naar Den Haag was ze raadslid in Amsterdam.

De afgelopen maanden leidde Yesilgöz als minister de kabinetsonderhandelingen over migratiebeleid. Afgelopen vrijdag viel het kabinet-Rutte IV over dat onderwerp.