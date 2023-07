Kaag: het was een worsteling, maar ik heb er vrede mee

Kaag zegt dat haar man en kinderen blij zijn dat ze stopt. "Mijn man is blij, hij is opgelucht":

Ze ontkent dat ze mede vertrekt omdat het werk in de politiek haar gewoon niet zo ligt. Ze wil zichzelf geen rapportcijfer geven, maar vindt dat D66 het onder haar leiding "als team" goed heeft gedaan. "Anders hadden we geen zetels gewonnen." Spijt heeft ze niet, ze kijkt "vooral dankbaar" terug.

"Veel mensen zeiden: ga je alsjeblieft door? En ik ben een plichtsgetrouw mens." De oproep die haar dochters deden in het tv-programma College Tour om iets anders te gaan doen heeft wel meegespeeld, maar was volgens haar niet het beslissende moment. "Ik hoop wel dat het mensen, vooral meisjes, niet weerhoudt om in de politiek te gaan."

Tijdens wandelingen met haar honden en een aantal goede vriendinnen kwam ze tot de conclusie dat het goed was om zich niet meer beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. "Het was een worsteling tussen het nemen van verantwoordelijkheid, leiderschap en wat het vraagt van mijn gezin."

Het besluit om te vertrekken uit de politiek was volgens D66-leider Sigrid Kaag een worsteling. "Maar ik heb er vrede mee", zegt ze in een korte toelichting op het nieuws, dat ze gisteravond laat bekendmaakte in Trouw. Kaag heeft geen spijt dat ze in 2017 naar Nederland kwam en vindt zelf dat ze haar belofte voor 'nieuw leiderschap' gestand heeft gedaan.

Kaag won de laatste verkiezingen met de belofte van 'nieuw leiderschap'. Volgens critici is daar weinig van terechtgekomen, maar daar is ze het niet mee eens.

"We hebben het laten zien door de inhoud. We hebben een duidelijk D66-stempel gedrukt op het coalitieakkoord. Vervolgens is het te zien in de keuze voor bewindspersonen: topmensen als Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers, maar ook Gunay Uslu."

Uiteindelijk was het dus een persoonlijke afweging. "Mijn man is blij. En mijn kinderen hadden echt last van de beledigingen, bedreigingen en aantijgingen. Iedereen is een mens. Niemand wil zijn moeder elke dag beledigd zien worden."