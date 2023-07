Afschuw in Den Haag over reden van Kaags vertrek uit politiek

Vooral binnen haar eigen partij is de woede groot. Volgens Kamerlid Jeanet van der Laan is er sprake van vrouwenhaat:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

PVV-leider Geert Wilders, die Kaag regelmatig uitschold voor heks, heeft nog niet in directe zin gereageerd op haar vertrek. Wel schrijft hij op Twitter dat het helemaal niet nodig is om op te stappen als je bedreigd wordt. "Ik woon al bijna 20 jaar in een safehouse, kan niet alleen over straat en toch ga ik altijd maar dan ook altijd door."

CDA-leider Wopke Hoekstra, die zelf ook niet opnieuw lijsttrekker wordt, noemt het verhaal van Kaag over de impact op haar gezin "helaas herkenbaar, al waren de bedreigingen bij weinigen zo extreem als bij jou. En dat is veel meer dan jouw probleem. Het is het probleem van ons allemaal."

Veel politici hebben de afgelopen tijd hun zorg uitgesproken over de toenemende verruwing van het debat en de bedreigingen. Dat zou potentiële volksvertegenwoordigers en bestuurders afschrikken om zich beschikbaar te stellen. "Wie wil er nog in de politiek?"

Ook Caroline van der Plas van BBB stelde die vraag eerder. Zij kan zich het besluit van Kaag dan ook goed voorstellen: