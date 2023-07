Googles antwoord op ChatGPT nu ook in Nederland

Google heeft vandaag alsnog zijn concurrent voor ChatGPT gelanceerd in Europa, en dus ook in Nederland. Een maand geleden moest de techgigant de introductie van 'Bard' nog uitstellen vanwege kritische vragen van de Ierse privacywaakhond.

Bard is, net als ChatGPT van het bedrijf OpenAI, in feite een geavanceerde tekstgenerator waar een zogeheten taalmodel achter zit. Een gebruiker stelt een vraag en Bard 'voorspelt' wat het meest waarschijnlijke antwoord is.

De technologie is inmiddels zo goed, dat de teksten heel overtuigend overkomen. Tegelijkertijd hebben dit soort chatbots ook last van wat 'hallucineren' wordt genoemd; ze zeggen dingen die niet kloppen.

Veertig talen ondersteund

In gesprek met journalisten noemt Jack Krawczyk, die bij Google verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Bard, de stap van vandaag de "grootste uitrol tot nu toe". Bard krijgt ondersteuning voor veertig talen en kan antwoorden hardop uitspreken. De NOS heeft Google gevraagd de chatbot voor publicatie te mogen proberen, maar dat was niet mogelijk.

Ook kan de chatbot straks overweg met afbeeldingen. Daar gaf Krawczyk wel een opmerkelijk voorbeeld bij. Hij liet een fiets zien en suggereerde dat je Bard straks kan vragen om de "juiste woorden te vinden om mijn geliefden te danken voor het geven van een fiets". Waarmee hij lijkt te suggereren dat Bard beter is in het bedanken van naasten dan een mens.

Een woordvoerder van Google zegt dat er niet te veel achter deze keuze gezocht moet worden. In een ander voorbeeld ging het over hoe een loodgieter gebruikmaakte van Bard in communicatie naar klanten.

Googles chatbot komt later online in Europa dan het bedrijf had gewild. Vorige maand werd duidelijk dat de techgigant de lancering had uitgesteld na kritische vragen van de Ierse Data Protection Commission. Die houdt namens de hele EU toezicht op Google, omdat het bedrijf in Ierland zijn EU-hoofdkantoor heeft gevestigd.

Google blijft vaag over de gesprekken die sindsdien zijn gevoerd met de Ierse toezichthouder. Op de vraag of de privacywaakhond tevreden is met de antwoorden die de techgigant heeft gegeven, zegt Krawczyk dat er sprake is van een "gedeeld begrip" en dat de gesprekken niet "met de lancering stoppen".

Desgevraagd zegt de Ierse privacywaakhond nu dat Google een aantal veranderingen heeft doorgevoerd gericht op meer transparantie en controle voor gebruikers. Over drie maanden moet de techgigant rapporteren aan de waakhond over hoe het gaat.

Grote concurrentie met ChatGPT

Google staat al maanden onder druk vanwege de enorme populariteit van OpenAI's ChatGPT. Die chatbot werd eind vorig jaar gelanceerd en trok direct veel aandacht. Google had echter niet direct een alternatief klaarstaan, terwijl het bedrijf hier wel al jaren mee bezig is.

De zoekgigant is verwikkeld in een strijd met ChatGPT én met Microsoft, dat de technologie erachter heeft geïntegreerd in zoekmachine Bing. Het wordt gezien als de grootste dreiging tot nu toe voor Googles machtige positie op de zoekmarkt. Al zijn er tot nu toe weinig veranderingen te zien in de marktaandelen; Google staat nog altijd stevig bovenaan in cijfers van marktonderzoeker Statcounter.

Als Microsoft echt wil proberen marktaandeel van Google af te snoepen, zal het moeten onderhandelen met Apple en Samsung om als standaard zoekmachine te worden ingesteld op de telefoons van de fabrikanten. Dit soort overeenkomsten zijn vele miljarden dollars waard. Even leek het erop dat Samsung overwoog Google in te ruilen voor Bing, maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd.