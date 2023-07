Hoe een vergadering in Londen het vrouwentennis veranderde: 'Zij leven onze droom'

750 Britse pond. Dat bedrag verdiende King met haar eindzege op Wimbledon in 1968. De beloning voor Rod Laver, de Australische winnaar bij de mannen? 2.000 pond. Het was een gegeven dat King met lede ogen aanzag.

Zo'n zestig tennissters kwamen vijftig jaar geleden bij elkaar in het Gloucester Hotel in Londen. Het doel? Een formeren van een vakbond om de positie van de vrouwelijke speelsters te verbeteren. Hier ontstond de Women's Tennis Association, kortweg de WTA. "Niemand mocht de kamer in of uit", vertelde Billie Jean King jaren later.

King was al langer bezig met een kruistocht tegen de ongelijke beloningen voor mannen en vrouwen in het mondiale tennis. Zo werd in 1970 in de Verenigde Staten een alternatief vrouwentenniscircuit opgezet, met King als gezicht: het Virginia Slims-circuit. Het bleek de voorloper van de WTA.

En dus besloot King om op 21 juni 1973 met een aantal medestanders, onder anderen de Nederlandse topspeelster Betty Stöve, een vergadering te organiseren aan de vooravond van Wimbledon. En Stöve bleek een belangrijke rol te spelen.

"Het Gloucester Hotel in Londen was een uitstekende locatie, omdat vrijwel alle speelsters daar sliepen", vertelde King. Er kwamen veel speelsters op de vergadering af: zo'n zestig. "Toen iedereen binnen was, vroeg ik aan Betty of ze bij de deur wilde gaan staan. Niemand mocht de kamer in of uit."

Stöve herinnerde zich het moment als de dag van gisteren wanneer ze op vrijdag 30 juni in datzelfde Gloucester Hotel met een aantal bekenden is teruggekeerd. "Ik ben vrij lang, dus Billie Jean King vond mij de aangewezen persoon. Wij werden achtergesteld. We moesten voor onszelf opkomen", vertelde Stöve.