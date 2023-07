Grote zoekactie naar Franse peuter Emile afgerond, geen spoor

Het uitkammen van de omgeving waar de Franse jongen Emile (2) afgelopen weekend verdween, is gisteravond afgerond. De grootschalige zoekactie in het gebied in de Franse Alpen heeft volgens de officier van justitie geen sporen opgeleverd.

De peuter raakte zaterdag vermist bij het gehucht Le Haut Vernet. Hij werd rond 17.15 uur voor het laatst gezien in een steegje bij het huis van zijn opa en oma.

De afgelopen dagen zijn 30 gebouwen en 12 voertuigen in Le Haut Vernet doorzocht en zijn alle 25 inwoners gehoord, schrijft Le Parisien. Een gebied van zo'n 12 hectare is uitgekamd.

Het onderzoek komt nu in een zogenoemde 'tweede fase' waarbij de verzamelde informatie wordt geanalyseerd. "Misschien hebben we zonder het te weten een beslissende aanwijzing verzameld", aldus de officier van justitie. Ook zal op kleinere schaal nog worden doorgezocht.

Er is een landelijk team op de zaak gezet, meldt de Franse zender BFM. Hierin zitten zo'n 25 onderzoekers.