Panama via VS naar derde Gold Cup-finale, Mexico te sterk voor Jamaica

Panama en de VS wisten in de eerste negentig minuten van hun halve finale niet tot scoren te komen. In de verlenging gebeurde dat wel. Eerst was het Iván Anderson die de score opende voor Panama. De verdediger vond zichzelf alleen voor keeper Matt Turner na een diepe bal, omspeelde de goalie van Arsenal en schoot raak in het lege doel.

In de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging was het echter alweer gelijk voor de Amerikanen, waar AZ-speler Djordje Mihailovic de hele wedstrijd meespeelde. Jesús Ferreira schoot met een volley fraai vanaf een meter of vijftien raak.

VS op herhaling

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. In de kwartfinales had Amerika zich op die manier al ontdaan van Canada, maar tegen Panama ging het al bij de eerste poging mis. Ferreira, de held van de verlenging, zag zijn inzet gestopt worden door keeper Orlando Mosquera.

Panama miste later ook nog een strafschop, maar nadat Mosquera de poging van Cristian Roldan had tegengehouden, mocht Adalberto Carrasquilla het afmaken. De middenvelder van Houston Dynamo schoot hard en onberispelijk raak.