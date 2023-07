Boter, kaas en eieren: supers zetten mes in de prijzen

Na maanden van stijgingen beginnen in de supermarkt de prijzen van diverse producten langzaam maar zeker te dalen. Komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen zijn inmiddels zelfs al goedkoper dan een jaar geleden, blijkt uit een analyse die databureau Hiiper op verzoek van de NOS maakte van de supermarktprijzen en kassabonnen.

De prijsdalingen van dagelijkse boodschappen hebben volgens Joep Smeets van Hiiper niet alleen te maken met het seizoen, bijvoorbeeld door de mooie lente. "Er is echt wel wat aan de hand in de supermarkt. Het is niet zo dat ze allemaal over elkaar heen buitelen. Maar het prijswapen is wel getrokken. Er is nu ook meer ruimte voor, omdat de energieprijzen dalen."

Boter, kaas en eieren

Ook in de zuivel zakken de prijzen steeds meer. Zo was roomboter begin dit jaar nog een kwart duurder dan in maart 2022, maar ligt de prijs momenteel nog maar net iets boven die van juni 2022.

Melk was begin dit jaar 25 procent duurder, nu nog 17 procent. Mede door de dalende melkprijzen daalt ook de prijs van kaas.

Hieronder zie je dat de prijsstijgingen bij verschillende producten de afgelopen maanden afvlakken, of dat producten zelfs goedkoper zijn dan een jaar eerder: