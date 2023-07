Doden bij protesten Kenia tegen belastingverhogingen

Bij protesten in Kenia zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 53 kinderen tussen de 10 en 15 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er traangas hun schoolgebouw in was gegooid.

In het hele land zijn mensen de straat op gegaan vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud en - specifieker nog - een nieuwe wet waarmee de belastingen verhoogd zouden worden. Zo zou onder meer de accijns van brandstof straks verdubbeld worden. De Keniaanse regering zegt dat de belastingverhogingen essentieel zijn om schulden af te lossen en nieuwe banen voor jongeren te creëren.

De nieuwe wet leidt tot dusdanige onrust in het land dat de protesten verboden zijn. Toch zijn mensen gisteren weer de straat op gegaan. Alleen al in de hoofdstad Nairobi staken honderden demonstranten autobanden in brand, gooiden ze met stenen naar de politie en vernielden ze de ingang van een recent gebouwde tolweg.