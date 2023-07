Steekpartij na verkeersruzie in Amsterdam, twee gewonden naar ziekenhuis

In Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij die was ontstaan door een verkeersruzie. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Rond 22.20 uur vond er een aanrijding met twee auto's plaats op de Werengouw in Amsterdam-Noord. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto de andere met opzet de berm in had gereden. Daarna stapten de inzittenden uit en werd er gestoken. Twee van de drie verdachten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Politieagenten vonden een machete in de struiken naast de auto's. Vermoedelijk is dat het steekwapen. Het is onduidelijk of de inzittenden van de auto's elkaar al kenden en of ze eerder ruzie hadden gehad. De recherche doet onderzoek naar de zaak.