Huizenprijzen gedaald maar gemiddelde WOZ-waarde hoger dan ooit

369.000 euro. Niet eerder was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning zo hoog als dit jaar, 16,4 procent meer dan een jaar geleden. De WOZ-waarde steeg het sterkst in de gemeente Lelystad, en dat gold eigenlijk voor de hele provincie Flevoland. Van de vier grote steden is de WOZ-waarde in Amsterdam het sterkst gestegen, met 19,1 procent. Dat komt naar voren uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Voor de bepaling van de WOZ-waarde voor 2023 gebruiken de gemeenten de vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari 2022, aan de hand van onder andere de transactieprijzen van verkochte huizen, dus met een jaar vertraging. De huizenprijzen lagen in 2022 ongeveer 20 procent hoger dan in 2021. De daling van de huizenprijzen in 2022 en 2023 is niet meegenomen in de nieuwe WOZ-cijfers.