Kool wint proloog en is leider in Ladies Tour: 'Kende parcours op m'n duimpje'

Charlotte Kool heeft de proloog van de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De DSM-renster had voor de 2,6 kilometer in Vlissingen 3 minuten en zes seconden nodig.

Lucinda Brand werd tweede en gaf slechts enkele honderdsten toe op Kool, die niet verrast was met de winst. "Ik ken het parcours op m'n duimpje, want ik kwam hier vaak met vakantie", lachte de Blaricumse die nu ook leider in het klassement is.

Geen Van Dijk en Wiebes

De Baloise Ladies Tour is een vijfdaagse rittenkoers door België en Nederland. De vorige twee jaar ging de eindzege naar Ellen van Dijk. Zij rijdt nu niet mee, omdat ze in september haar eerste kind verwacht.

Lorena Wiebes won in 2022 de overige vier etappes en ook zij ontbreekt. Ze bereidt zich voor op de Tour des Femmes (vanaf 23 juli).

Verder in België

De negende editie van de Ladies Tour gaat verder in België met ritten in en rond Zwevegem en Zulte. Op zaterdag wordt een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats. Een dag later is Deinze zowel start- als finishplaats.