Met steun van Nederland wankelt nieuwe EU-wet voor vrouwenrechten

Nederland voegt zich met onder meer Hongarije, Bulgarije en Letland bij de landen die een Europees wetsvoorstel over vrouwenrechten willen afzwakken. Die opstelling wekt verbazing bij vrouwenrechtenorganisaties. De Tweede Kamer nam eerder deze maand een wet aan die verkrachting juist breder definieert. Maar Nederland vindt wetgeving over verkrachting niet een Europese zaak. De discussie draait om een wetsvoorstel van de Europese Commissie waar de Europese Raad zich kritisch over heeft uitgesproken. In dit eerste Europese wetsvoorstel dat specifiek over vrouwenrechten gaat, staat de aanpak van geweld tegen vrouwen centraal. Het voorstel richt zich onder andere op online wraakporno, huiselijk geweld en vrouwenbesnijdenis. De wet zou ervoor zorgen dat elke lidstaat wetgeving moet doorvoeren die geweld tegen vrouwen strafbaar maakt. In het originele voorstel staat bijvoorbeeld dat in alle EU-landen wettelijk sprake moet zijn van verkrachting als het slachtoffer aantoonbaar niet heeft ingestemd met de seks. Bijvoorbeeld als ze bewusteloos was.

Hoe komt een Europese wet tot stand? De Europese Commissie vormt het dagelijkse bestuur van de EU en ziet erop toe dat EU-verdragen en -wetgeving worden nageleefd. De Commissie is het enige orgaan dat nieuwe wetgeving kan voorstellen. Zowel de Raad als het Parlement moet een voorstel goedkeuren. In de Raad komen de 27 lidstaten van de Europese Unie samen. Het Parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers die elke vijf jaar worden gekozen. Het is het enige orgaan binnen de Europese Unie dat bestaat uit direct gekozen leden.

Nederland schaart zich achter het advies van de Europese Raad om verkrachting uit het voorstel te schrappen. Daarmee sluit Nederland zich aan bij een kleine meerderheid van lidstaten die vindt dat Europa's macht niet zo ver reikt dat het landen kan opleggen hoe ze verkrachting als juridisch delict definiëren. Om die reden willen deze landen artikel 5 over verkrachting uit het wetsvoorstel halen. Europarlementariër voor de PvdA Vera Tax vindt die uitleg onzin: "Volgens mij is er sprake van politieke onwil. Op andere onderwerpen die de wet benoemt vindt Nederland Europese regelgeving geen probleem." Met Tax is een meerderheid van de Europarlementariërs het oneens met het standpunt van de Raad. Het Parlement heeft haar bezwaren vandaag officieel vastgelegd: ze wil verkrachting in de nieuwe wet behouden en juist harder bestraffen. Vrouwenrechten in Europa Europese vrouwenrechtenorganisaties vragen al jaren om zo'n wet voor vrouwenrechten, zegt Eliana Jimeno van Women Against Violence Europe (WAVE). "Er bestaat momenteel geen wet die alle lidstaten dwingt om geweld tegen vrouwen strafbaar te maken." Ook Tax vindt dat een Europese wet meerwaarde heeft. "Slachtoffers van seksueel geweld zouden overal in Europa moeten kunnen rekenen op de wet."

Hoe ziet de Nederlandse wet over verkrachting eruit? In de nieuwe wet over seksuele misdrijven die de Tweede Kamer vorige week aannam, staat dwang niet meer centraal om verkrachting aan te tonen. Het gaat nu om het ontbreken van wederzijdse toestemming. De minister legt daarbij uit dat het niet alleen om een uitgesproken 'nee' gaat. Als de verdachte redelijke wijze kon weten dat wederzijdse instemming ontbrak door waarneembare feiten of omstandigheden, is er sprake van verkrachting. In de nieuwe wet geldt het gebruik van geweld of dwang als strafverzwarend feit. De Eerste Kamer moet nog over het voorstel stemmen.