Kaartje kopen voor Taylor Swift gaat anders, en dat is niet voor niets

Vanmiddag zaten veel Nederlandse fans van Taylor Swift vol spanning klaar. Om 14.00 startte de kaartverkoop van de drie concerten die ze volgend jaar juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam geeft. De concerten zijn onderdeel van Swifts Europese The Eras Tour. De Amerikaanse geeft dan 26 concerten in Europa. Het is acht jaar geleden dat ze haar laatste concert in Nederland gaf.

Voor fans was het niet eenvoudig om aan kaartjes te komen, want het verkoopproces was iets anders dan gebruikelijk. Fans moesten zich voor 24 juni al registreren bij de verkopende partij en gegevens achterlaten, zoals hun telefoonnummer, e-mailadres en postcode. Zodra het registratieproces was doorlopen, kreeg een gedeelte van de geregistreerde fans een speciale toegangscode voor de kaartverkoop. Swift probeert er haar fans mee te beschermen - iets wat haar uiteindelijk ook zelf geen windeieren legt.

Andrea Huntjens (29) luistert al tien jaar naar Swift en wist vandaag vier concertkaartjes te bemachtigen. "Het ging eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht." Na het invoeren van de toegangscode kwam ze op plek 17.000 binnen in de wachtrij. Binnen 35 minuten had ze vier staanplaatsen in het voorste vak. Ze betaalde 199 euro per kaartje. Gisteren probeerde ze ook tickets voor het concert in Parijs te kopen. Met minder succes: ze stond in de wachtrij op plek 480.000 en werd uit het ticketsysteem gegooid.

Huntjens kon uiteindelijk kaartjes bemachtigen, maar moest diep in de buidel tasten: