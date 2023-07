VanMoof: hoe een groeibriljant de hemel bestormde en viel

Het Nederlandse bedrijf VanMoof, dat trendy elektrische e-bikes maakt, zit financieel in zwaar weer. Dat doet bijna vergeten dat VanMoof ooit een groeiparel was. Vanaf de oprichting in 2009, door de broers Taco en Ties Carlier, waren de verwachtingen torenhoog.

De broers wilden met hun minimalistisch ontworpen e-bike de wereld veroveren. In 2008 gingen ze voortvarend van start, in 2016 kwam hun eerste e-bike op de markt. En de hippe fietsen kregen in korte tijd een grote schare fans in de steden. Niet in de laatste plaats omdat recensenten keer op keer enthousiaste verhalen schreven over de VanMoof-modellen. Zo ook tech-platform Bright, dat vooral de innovatiekracht van het merk roemde.

De S3

Maar hoofdredacteur van Bright, Erwin van der Zande, nam in juni de VanMoof al niet meer op in zijn koopgids. "Het ging mis met het nieuwe model S3. Daar waren teveel problemen mee. Van een goede fiets komt er één op de honderd terug voor reparatie. Bij de VanMoof-fiets lag dat een factor tien hoger. Daar was het bedrijf helemaal niet op ingericht. Ook niet qua capaciteit voor reparaties."

Van der Zande denkt dat dat ene model, de S3, het bedrijf de kop kan kosten. "Aan de marketing heeft het zeker niet gelegen", zegt bedrijfsanalist Corné van Zeijl. "Maar als producten extra kosten opleveren, dan heb je heel snel een operationeel probleem."

Gealarmeerd door dat verontrustende nieuws probeerden klanten vandaag nog iets te regelen, voor het te laat is: