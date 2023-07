Alcaraz vloert generatiegenoot Rune op Wimbledon, sprookje Eubanks voorbij

Alcaraz en Rune haalden bovendien in juni ook de kwartfinales van Roland Garros. De twee volgden daarmee het voorbeeld van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer door voor hun 21ste in hetzelfde jaar de laatste acht op Roland Garros en Wimbledon te halen. Dat lukte de afgelopen dertig jaar geen andere tennisster.

Carlos Alcaraz is voor het eerst in zijn nog prille loopbaan doorgedrongen tot de halve finales op Wimbledon. De 20-jarige Spanjaard rekende op het Centre Court af met leeftijdsgenoot Holger Rune uit Denemarken: 7-6 (3), 6-4, 6-4.

Rune, de nummer zes van de wereld, probeerde in de eerste set de backhand van Alcaraz onder druk te zetten, maar de mondiale nummer één vond vaak het juiste antwoord. Bij 3-3 in die tiebreak deed een dubbele fout Rune de das om.

"Dit is een droom voor mij", zei Alcaraz, die in 2022 door de Italiaan Jannik Sinner een halt werd toegeroepen in de kwartfinales. "Ik speel goed. Het is te gek voor woorden dat ik het ook op deze ondergrond goed doe."