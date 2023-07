NAVO: meer wapens voor Oekraïne het belangrijkst, lidmaatschap komt dichterbij

Het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne komt steeds dichterbij, zo is duidelijk geworden op de tweede dag van de top in Vilnius in Litouwen. President Zelensky is tevreden met de nieuwe steunmaatregelen die zijn toegezegd, hoewel hij gehoopt had op meer duidelijkheid over het lidmaatschap.

De sfeer op de persconferentie met secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO was dan ook hartelijker dan gisteren. Toen werd bekend dat er binnen het bondgenootschap geen tijdpad is afgesproken voor de toetreding van Oekraïne. Zelensky sprak daar kritisch over, hij noemde het 'absurd'.

Maar vandaag leek het er dus gemoedelijker aan toe te gaan en werden er grapjes gemaakt. Volgens Stoltenberg staan Oekraïne en de NAVO nu dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Ook herhaalde hij dat de NAVO Oekraïne blijft steunen zolang als nodig is.