Bijlow laat niks los over Manchester United: 'Uit respect voor Feyenoord'

De doelman van de Rotterdammers staat bij talloze Europese topclubs op een lijstje, maar volgens Bijlow is van concrete interesse momenteel geen sprake. Hij blijft met alle liefde in Rotterdam.

"Justin was afgelopen seizoen de derde in de rij, dus hij droeg nu de band. Maar het is te vroeg om nu al uitspraken te doen over een aanvoerderschap. De komende weken moeten we gaan kijken wie er nog zijn en wie niet."

"Bij Feyenoord is het gevoel altijd goed. Het is nooit een straf om hier te zijn, dat heb ik altijd al gezegd. Ik wil wel voor het hoogst haalbare gaan en ooit zal ik vast een stap maken. Maar op dit moment speel ik bij Feyenoord."

Oranje-international Bijlow, die in het oefenduel met Club Brugge ( 2-0 winst ) in de eerste helft de aanvoerdersband droeg, laat zich niet gek maken door alle berichtgeving en plakt er met veel plezier nog een jaar aan vast bij de landskampioen.

Een transfer van Bijlow, daar houdt Slot vooralsnog geen rekening mee. "Iedereen is volledig gefocust op Feyenoord en voor mij is er dan ook geen aanleiding om een vertrek te verwachten, alhoewel je dat in de voetballerij simpelweg nooit weet."

Ondertussen is Feyenoord zelf ook bezig met de komst van mogelijk nieuwe spelers, na het eerder binnenhalen van onder anderen Thomas van den Belt, Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki.

Danjuma

De namen van Arsen Zacharjan (Dinamo Moskou), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) en Arnaut Danjuma (Villarreal) vallen daarbij.

"Het is geen geheim dat wij ons oriënteren op de markt", zegt Slot daarover. "Danjuma is bijvoorbeeld een goede speler, dat weten we allemaal. Of iets reëel is, zijn dingen die we intern uitzoeken. We kijken natuurlijk naar meerdere opties."