Beschuldigde BBC-presentator is anchor van belangrijkste tv-journaal

De BBC-presentator die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt Huw Edwards te zijn, de anchorman van BBC News at Ten, het belangrijkste tv-journaal van de Britse omroep. Zijn vrouw Vicky Flind heeft daarover een verklaring naar buiten gebracht. Edwards is met mentale problemen opgenomen in het ziekenhuis, schrijft zijn vrouw, die erop wijst dat hij al langer kampt met psychische problemen.

Ze vraagt iedereen om haar gezin met rust te laten en biedt haar verontschuldigingen aan aan de collega's van haar man die ook last hebben gehad van de affaire, doordat tot nu toe onduidelijk was om wie het ging.

Intussen hebben vier jonge mensen beschuldigingen geuit aan Edwards' adres. De presentator van 61 is door de BBC van het scherm gehaald en geschorst.

De eerste melding kwam in het weekend naar buiten via The Sun. De moeder van het vermeende slachtoffer vertelde de Britse krant dat haar toen 17-jarige kind in drie jaar tijd in totaal 35.000 pond (ruim 40.000 euro) betaald kreeg om zelfgemaakte seksueel getinte foto's naar de bekende presentator te sturen. Ze zei ook dat er met het geld drank en drugs werd gekocht en haar kind zo een crackverslaving ontwikkelde.

De Britse politie heeft in een verklaring laten weten dat er in het onderzoek naar deze eerste aantijging geen strafbare feiten zijn gevonden. Ze hebben hiervoor onder meer gesproken met het vermeende slachtoffer en diens moeder. De politie adviseert de BBC het onderzoek zelf verder op te pakken.

In de politieverklaring staat ook dat zij op de hoogte zijn van andere beschuldigingen, maar dat daar voor nu geen actie op wordt ondernomen. "Mocht er op enig moment toch bewijs komen van strafbare feiten, dan gaan we ervan uit dat deze informatie wordt doorverwezen naar de politie."

Coronalockdown

Een tweede melder is begin twintig en leerde Edwards naar eigen zeggen kennen via een datingapp. Ze zouden elkaar berichtjes hebben gestuurd en de presentator zou een dreigende toon hebben aangeslagen, omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden.

De derde beschuldiging kwam van een 23-jarige. Die zei meermaals geld te hebben gehad van Edwards. Ook zouden ze elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keer hebben gezien. Een vierde melding ging over "griezelige en vieze berichtjes met hartjes en kusjes" via Instagram aan een toen 17-jarige.

De beschuldigingen van het grensoverschrijdende gedrag zijn volgens de advocaat van het eerste vermeende slachtoffer overigens onzin. In een brief aan de BBC schreef de advocaat dat het verhaal, waarover veel te lezen was in alle Britse kranten, niet waar is.

Bewijs gezien

In de brief staat verder dat het vermeende slachtoffer The Sun op vrijdagavond zelf heeft laten weten dat het verhaal niet waar is, maar dat het "ongepaste artikel" desondanks toch is gepubliceerd. Een woordvoerder van de krant zegt het verhaal te hebben gepubliceerd van bezorgde ouders die een klacht indienden bij de BBC waar niks mee gedaan zou zijn.

"We hebben bewijs gezien dat hun zorgen ondersteunt", zegt The Sun-woordvoerder tegen de BBC. "Nu is het aan de BBC om het goed te onderzoeken."

Edwards werkt al veertig jaar voor de Britse omroep, waarvan twintig jaar als presentator van BBC News at Ten. Hij werd wereldberoemd toen de video viral ging waarin hij de dood van koningin Elizabeth bekendmaakte.