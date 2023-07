'Chinese hackers braken in bij e-mailaccounts van overheden in West-Europa'

Chinese hackers hebben ingebroken bij e-mailaccounts van zeker 25 bedrijven en organisaties, waaronder overheden in West-Europa. Dat meldt techreus Microsoft. Om welke organisaties het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

Volgens Microsoft, dat samenwerkt met Amerikaanse inlichtingendiensten, waren de hackers actief in een grootschalige campagne voor cyberspionage op zoek naar gevoelige informatie. De hackers zouden aangestuurd worden door de Chinese overheid. De Washington Post schrijft dat er ook bij e-mailaccounts is ingebroken die gelinkt zijn aan de Amerikaanse overheid.

De hackgroep, die zichzelf Storm-0558 noemt, vervalste digitale authenticatietokens om zo toegang te krijgen tot e-mailaccounts. Na een paar weken ontdekte Microsoft de hacks, nadat gebruikers van Outlook hadden geklaagd over problemen met hun account. Microsoft zegt dat het probleem nu opgelost is en dat de hackgroep in de gaten gehouden wordt.

Peking ontkent betrokken te zijn bij hackaanvallen en zegt dat Microsoft hiermee desinformatie verspreidt. China beschuldigt op zijn beurt de VS van cyberaanvallen. Volgens het Chinese buitenlandministerie zijn de beschuldigingen aan hun adres een manier om de aandacht af te leiden.

Ook Nederland aangevallen

Een paar maanden geleden waarschuwden Microsoft en verschillende westerse inlichtingendiensten nog dat hackers, aangestuurd door China, binnendringen in Amerikaanse kritieke infrastructuur. Deze hackers zouden zich voorbereiden op het platleggen van communicatie, transport en andere cruciale systemen tijdens een toekomstige crisis in Azië.

Eerder maakten de AIVD en MIVD bekend dat ook Nederland doelwit is van Chinese spionage. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van Chinese hackers, zeggen de inlichtingendiensten.