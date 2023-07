Man die eigen vrouw wilde laten vermoorden moet achttien jaar de cel in

Een 40-jarige man is veroordeeld tot achttien jaar celstraf omdat hij zijn vrouw wilde laten vermoorden. De man uit het Gelderse Druten gaf de moordopdracht aan een 29-jarige man uit Emmen en beloofde hem 50.000 euro.

De Emmenaar stak de vrouw april vorig jaar in haar hals en rug op een vakantiepark in Kerkdriel. De vrouw overleefde de aanval, maar moest meerdere operaties ondergaan. Ze is niet meer in staat om voor haar kinderen te zorgen, schrijft Omroep Gelderland.

Het is volgens de rechtbank niet duidelijk waarom de man zijn vrouw dood wilde hebben. Wel is duidelijk dat hij een dubbelleven leidde. Zo wilde hij een huis kopen met de moeder van zijn kinderen, maar ook met het slachtoffer, met wie hij was getrouwd.

Gaf niets om anderen

De man is ook veroordeeld voor het uitlokken van brandstichting. Zo gaf hij de Emmenaar naast het doden van zijn vrouw eveneens de opdracht brand te stichten in zijn bedrijfspand. Dat lukte en de man diende bij de verzekering een claim in van een miljoen euro. Dat bedrag werd echter niet uitgekeerd.

Ook is hij veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Hij raakte zijn rijbewijs een poosje kwijt omdat hij te hard zou hebben gereden. Hierdoor liep hij een opdracht voor zijn bedrijf mis en eiste hij een schadevergoeding van 130.000 euro. Hij onderbouwde dit met een e-mail waarin de opdracht zou staan, maar die bleek hij te hebben vervalst.

"Het is duidelijk dat de man zich in een lastige positie had gemanoeuvreerd. Hij wilde op allerlei criminele manieren snel veel geld verdienen. Hij gaf helemaal niets om anderen, ook niet om zijn eigen vrouw die hij zelfs wilde laten vermoorden", aldus de rechtbank.

Zestien jaar voor Emmenaar

De Emmenaar moet zestien jaar de cel in voor poging tot moord en meerdere brandstichtingen. Om de brand in het bedrijfspand van de man te verhullen, moest hij meerdere branden in de omgeving stichten. De autoriteiten zouden dan denken dat een pyromaan in het gebied actief was, zo was het idee. In totaal stichtte hij acht branden.

"Hij deed dit alleen maar om snel geld te verdienen. De rechtbank vindt enkel een lange gevangenisstraf passend", aldus de rechtbank.

De vrouw eiste een schadevergoeding van de man die de opdracht uitvoerde en haar probeerde te vermoorden. Van haar eigen man, die de opdracht gaf haar te doden, wilde ze geen geld. De rechtbank stelt echter beide mannen aansprakelijk. Ze moeten haar gezamenlijk 41.000 euro schadevergoeding betalen.