Koolhof dichter bij heilige graal, dubbelavontuur Griekspoor voorbij

Koolhof vierde als dubbelspeler diverse successen met onder meer de eindzege van de ATP Finals (2020), twee US Open-finaleplaatsen (2020 en 2022) en het bereiken van de nummer-één-positie op de wereldranglijst in 2022.

In de halve finales wordt het voor Koolhof geen Nederlands onderonsje met Tallon Griekspoor en Bart Stevens. Het gelegenheidsduo, en twee goede vrienden , verloor in de kwartfinale van de Indiër Rohan Bopanna en de Australiër Matthew Ebden: 7-6 (3), 5-7, 2-6.

Wesley Koolhof heeft voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales op Wimbledon gehaald in het mannendubbelspel. Hij versloeg met zijn Britse partner Neal Skupski de Uruguayaan Ariel Behar en de Tsjech Adam Pavlásek met 4-6, 6-2, 6-3.

Griekspoor kan nu op vakantie. De Noord-Hollander, die in het enkelspel in de eerste ronde verloor, zag zijn avontuur in het dubbelspel met Stevens langer duren dan hij aanvankelijk had verwacht.

Griekspoor/Stevens was op 5-4 in de tweede set één game verwijderd van de winst, maar een slordige game van het Nederlandse koppel op 5-5 keerde het momentum in de partij. Ebden/Bopanna had vanaf dat moment de touwtjes in handen.

De wegen van het Nederlandse duo scheiden voorlopig weer. Griekspoor speelt over ruim twee weken in het enkelspel het ATP-toernooi in Washington, terwijl Stevens in het challengercircuit weer op zoek gaat naar punten voor de wereldranglijst.

Geen finale Middelkoop in gemengd dubbel

Matwé Middelkoop lukte het niet om met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi de finale van het gemengd dubbelspel te halen. De twee verloren in de halve eindstrijd van de Chinese Yifan Xu en de Belg Joran Vliegen: 1-6, 6-3, 3-6.

Middelkoop kwam in het dubbelspel op Wimbledon met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner niet door de eerste ronde.