Uitstel van betaling voor elektrischefietsenmaker VanMoof

Vanmiddag was er onrust bij het Amsterdamse filiaal van het bedrijf. "Er kwamen steeds meer mensen verhaal halen bij de winkel", vertelt Nieuwsuur-verslaggever Jelmer Jansma die erbij was. "De winkel stond vol. Er waren een paar mensen echt heel boos. Ze wilden hun fiets terugkrijgen." De medewerkers hebben toen de winkel ontruimd en de politie is gekomen om te bemiddelen.

VanMoof zegt "hard te werken" om dienstverlening te continueren en belooft contact op te nemen met klanten over bestellingen of reparaties.

Er zijn twee bewindvoerders aangesteld die samen met het management van het e-bikebedrijf gaan zoeken naar een oplossing. Als gevolg van de situatie zijn de winkels van het bedrijf wereldwijd gesloten. De fietsenmaker heeft buiten Nederland vestigingen in Berlijn, Parijs, Tokio, Londen en New York en werkt samen met gecertificeerde fietsenwinkels.

De rechtbank Amsterdam heeft elektrischefietsenmaker VanMoof uitstel van betaling verleend. Het bedrijf verkeert in financiële problemen en onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie zijn stukgelopen, meldt NRC . Het personeel zou morgenochtend worden ingelicht over de situatie.

VanMoof verkeert al langer in problemen. Er zijn veel klachten over defecten aan de prijzige elektrische fietsen. Het bedrijf is in 2009 gestart door de broers Taco en Ties Carlier. Het werd in korte tijd zeer succesvol en populair in met name de Nederlandse grote steden, mede door het strakke ontwerp van de fietsen. Ze begonnen met normale fietsen, maar richten zich inmiddels al een aantal jaar volledig op elektrische fietsen.

De populariteit gaat ook gepaard met hevige groeipijnen. Vorig jaar deden de oprichters een stap opzij, voormalig Booking.com-ceo Gillian Tan kreeg de leiding. In mei meldde vakblad Nieuwsfiets dat zij inmiddels alweer was gestopt. Daar is niet een nieuwe directeur voor in de plaats gekomen, volgens informatie van de KvK is de dagelijkse leiding in handen van de twee oprichters.

Volgens de meest recente jaarrekening die is gedeponeerd, uit 2021, draaide het bedrijf toen 77 miljoen euro verlies bij een omzet van 82 miljoen euro. Volgens het bedrijf kwam dit door "significante investeringen in technologie, wereldwijde groei en aanwezigheid". Het bedrijf had in dat jaar 493 medewerkers waarvan 298 in Nederland, hoeveel dat er nu zijn is onduidelijk.