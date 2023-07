Uitstel van betaling voor elektrische fietsenmaker VanMoof

Vanmiddag is de Amsterdamse winkel van het bedrijf dichtgegaan vanwege boze klanten voor de deur. "Er kwamen steeds meer mensen verhaal halen bij de winkel", vertelt Nieuwsuur-verslaggever Jelmer Jansma die er vanmiddag bij was. "De winkel stond vol. Er waren een paar mensen echt heel boos. Ze wilden hun fiets terugkrijgen." De medewerkers hebben toen de winkel ontruimd en de politie is gekomen om te bemiddelen.

VanMoof verkeert al langer in problemen. Er zijn veel klachten over defecten aan de prijzige elektrische fietsen. Het bedrijf is in 2009 gestart door de broers Taco en Ties Carlier. Het bedrijf werd in korte tijd zeer succesvol en populair in met name de Nederlandse grote steden, mede door het strakke ontwerp van de fietsen. Ze begonnen met normale fietsen, maar richten zich inmiddels al een aantal jaar volledig op elektrische fietsen.

De populariteit gaat ook gepaard met hevige groeipijnen. Vorig jaar deden de oprichters een stap opzij, voormalig Booking.com-ceo Gillian Tan kreeg de leiding. In mei meldde vakblad Nieuwsfiets dat zij inmiddels alweer was gestopt.

Volgens de meest recente jaarrekening die is gedeponeerd bij de KvK, uit 2021, draaide het bedrijf toen 77 miljoen euro verlies bij een omzet van 82 miljoen euro.