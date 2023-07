Vier voor Philipsen: Belg wint massasprint na rustige herstelrit, Groenewegen tweede

En dat is vier voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck heeft de elfde etappe gewonnen, zijn vierde zege deze Tour. De groenetruidrager ging in de laatste meters van de massasprint in Moulins Dylan Groenewegen voorbij.

De Nederlander schreeuwde het uit vlak na de finish, nadat hij eerder deze Tour al een keer vijfde en vierde was geworden. "Ik dacht: het gaat lukken, het gaat lukken", zei Groenwegen na afloop. "En dan komt er nog zo'n groene gast overheen. We komen dichterbij en het gaat steeds beter, maar ik ben er goed ziek van."

Philipsen sprong uit het wiel van Groenewegen en won met een fietslengte voorsprong. Hij kreeg dit keer geen meesterlijke lead-out van Mathieu van der Poel, die zich een keer niet met de sprint bemoeide.

Het leverde na 179,8 kilometer, waarvan de laatste twintig in de stromende regen en met opnieuw een flauwe s-bocht in de laatste kilometer, een wat chaotische massasprint op waarin het iedere sprinter voor zich was. Philipsen bleek alsnog de snelste, voor Groenewegen en Phil Bauhaus.

Het geel bleef probleemloos van Jonas Vingegaard, het groen van Philipsen, de bollentrui van Neilson Powless en het wit van Tadej Pogacar.

(Later meer)